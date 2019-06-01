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По некоторым данным, ставленники экс-лидера Незалежной хотят ударить по слабым местам нового президента. Удар готовятся нанести накануне выборов в Раду.Материал дополняется.

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