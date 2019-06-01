По некоторым данным, ставленники экс-лидера Незалежной хотят ударить по слабым местам нового президента. Удар готовятся нанести накануне выборов в Раду.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2019-poroshenko-gotov-nanesti-otvetnyj-udar-zelenskomu.html" target="_blank">Порошенко готов нанести ответный удар Зеленскому</a> - По некоторым данным, ставленники экс-лидера Незалежной хотят ударить по слабым местам нового президента. Удар готовятся нанести накануне выборов в Раду.
[url=https://33live.ru/novosti/01-06-2019-poroshenko-gotov-nanesti-otvetnyj-udar-zelenskomu.html]Порошенко готов нанести ответный удар Зеленскому[/url] - По некоторым данным, ставленники экс-лидера Незалежной хотят ударить по слабым местам нового президента. Удар готовятся нанести накануне выборов в Раду.