Шоумен вне опасности. Телеведущему Борису Корчевникову ничего не угрожает.

Шоуменвне опасности. Телеведущему Борису Корчевникову ничего не угрожает.Об этоговорит . По словам ведуньи, Борису Корчевниковунеобходимо поработать над очищением кармы."Опасностисмерти над Борисом нет! Его болезнь это следствие не отработанной кармы. Цельего воплощения обрести семью, любовь, не думать только о себе и своем успехе,статусе", – рассказала Кали.Парапсихологуверена, что шоумен в прошлой жизни порядком нагрешил, за что вынужден теперьрасплачиваться. Меж тем Фаина Кали считает, что Борис Корчевников сможетсправиться со своей задачей."В прошлойжизни душа совершала поступки против закона любви, поэтому в этой жизни онотшельник, его задача, любить! А он не может. Болезнь была дана, чтобызадумался, что ни так он делает. И повысить свою духовность, а это возможнотолько через страдания. после болезни увлекся религией это верный путь,он учится любить и не только какую-то женщину, а всех людей", – рассказалапарапсихолог.Напомним,на днях фанаты обратили внимание, что шоумен изменился внешне.сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки. Поклонники, припомнив,что несколько лет назад телеведущий боролся с опухолью мозга, сделали вывод:болезнь снова дала о себе знать.