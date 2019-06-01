Телезвезда вне себя от злости. У Леры Кудрявцевой, судя по всему, выдался неудачный день.

Телезвезда вне себя от злости. У Леры Кудрявцевой, судя повсему, выдался неудачный день.В личном Instagram знаменитость поделались переживаниями.Лера Кудрявцева призналась, что осталась без части своих покупок.Отдыхающая во Флориде теледива отправилась по магазинам.Звезда приобрела купальник и сланцы от известного бренда. Приехав домой, Лераобнаружила, что сотрудники бутика оставили ее без трусов, точнее их просто недоложили в пакет. Вместо плавок она нашла дополнительный верх.После выяснилось, что со шлепанцами тоже случилась неприятность.Один она потеряла по дороге из магазина.Лера Кудрявцева своих эмоций не скрывала. Описывая своизлоключения, она смачно выругалась."Нормально я вчера съездила за покупками *****. Купила сланцы и один потеряла по дороге, купила купальник ( в итоге положили два верха без трусов ) офигенный шопинг! Умею, практикую!" - негодовала .Звездные друзья поспешили поддержать телеведущую. Певица ЛолитаМилявская отреагировала в комментариях несколькими смеющимися смайликами.Актриса Эвелина Бледанс иронично пошутила. "А мы тут у тебя в "Звезды сошлись"отжигаем, пока ты тапками"Chanel"кидаешься", – написала артистка. Певица Ирина Салтыкова тоже неосталась в стороне, судя по всему, вокалистка не ждала оттаких выражений. "Рассмешила. Чтос тобой Лерок?" – удивилась исполнительница.