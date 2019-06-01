Спецкор Прямого эфира Ермил Нечаев внедрился в одну из самых закрытых сетевых компаний мира – китайскую Тяньши, чтобы выяснить, как пенсионеров заставляют брать астрономические кредиты и доводят до отчаяния, и что скрывается за вакансиями охранников, курьеров и помощников руководителя.

Спецкор "Прямого эфира" Ермил Нечаев внедрился в одну из самых закрытых сетевых компаний мира – китайскую "Тяньши", чтобы выяснить, как людей заставляют брать астрономические кредиты и разрушают семьи.Как правило, на объявления о вакансиях вахтеров, курьеров, охранников откликаются люди, которых проще других затянуть в сети такой пирамиды: пожилые, но желающие работать, нуждающиеся в деньгах на лечение близких.Однако когда они приходят устраиваться на работу, им предлагают совсем другую должность – дистрибьютера. Завлекают возможностью вскоре разбогатеть, но сначала необходимо вложиться самому.В результате люди продают все, что можно продать, под влиянием "кураторов" берут кредиты, с которыми потом не могут расплатиться.Иногда это заканчивается трагически: люди, попавшие в такую кабалу, уходят из жизни. Так произошло с 72-летним сварщиком Виталием Стрелковым из Ижевска.Его вдова рассказала, что Виталий пришел в "Тяньши" оформляться охранником, но Стрелкову предложили стать дистрибьютером, пообещав, что уже вскоре он себе сможет позволить и новый дом, и крутую машину. Теперь жена и дочь навещают разорившегося Стрелкова на кладбище.Его вдова вспоминает, что новая работа мужа насторожила ее сразу: он не то что не приносил денег, но, наоборот, вынес из дома все "заначки", тратил пенсию на БАДы, которые должен был распространять, и влез в долги."Наставницей" Стрелкова была некая Валентина Ольшанская, которую Ермил Нечаев, устроившийся в "Тяньши", решил разыскать.Параллельно спецкор выяснил схемы, по которым работает эта компания, познакомился с людьми, которые оказались разорены после "работы" на эту компанию, а также с "высшей кастой", в карманы которой и утекают деньги обманутых людей, среди которых большинство – пенсионеры.Удалось ли спецкору найти наставницу скончавшегося Стрелкова Ольшанскую? Каков механизм вовлечения в сетевой маркетинг? Почему даже те, кто понимают, что попали на крючок, не могут оттуда уйти и продолжают нести в "Тяньши" деньги? Как бывший учитель физкультуры из Кемерова пробился на самый верх пирамиды, и что рассказывают те, кому удалось вовремя распознать ловушку и уйти с "собеседования"?Об этом – в эксклюзивном расследовании программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".