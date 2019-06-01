Работы знаменитых художников русского зарубежья привезли в Екатеринбург. Выставка, на которой можно увидеть картины Шагала, Кандинского, Ланской, Гончарова, Пуни — всего десяти мастеров — открылась в галерее современного искусства. Об этом сообщает ГТРК Урал.

Работы знаменитых художников русского зарубежья привезли в Екатеринбург. Выставка, на которой можно увидеть картины Шагала, Кандинского, Ланской, Гончарова, Пуни — всего десяти мастеров — открылась в галерее современного искусства. Об этом сообщает ГТРК "Урал".В Екатеринбурге покажут около ста оригинальных графических работ. Как рассказала арт-директор Санкт-Петербургской галереи современного искусства "PS Gallery" Яна Кириллова, представленные на выставке русские художники стали всемирно известны в эмиграции. Все они были вынуждены покинуть родину в период революции в начале 20 века. Продолжив свое творчество за границей, они создали там совсем другую революцию — культурную.Выставленные работы находились в частном собрании и выставлялись в петербургских музеях, в том числе в Эрмитаже. Выставка в екатеринбургской галерее современного искусства будет открыта до 28 июля.