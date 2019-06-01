На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире Большого шлема, завершается пятый игровой день. В матчах третьего круга между собой встречаются сеяные игроки и не всегда статус бумажного фаворита срабатывает.

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире "Большого шлема", завершается пятый игровой день. В матчах третьего круга между собой встречаются "сеяные" игроки и не всегда статус "бумажного" фаворита срабатывает.Так в матче хорватки Донны Векич и швейцарки Белинды Бенчич, которые "посеяны", соответственно, под номерами №23 и №15, победу праздновала менее именитая представительница Хорватии. Счет в матче – 6:4, 6:1.В двух других матчах преимущество было на стороне более высоко "сеяных" теннисисток, хотя и в трех партиях. Американка Слоун Стивенс (№7) выиграла у словенки Полону Херцог – 6:3, 5:7, 6:4. Латвийка Анастасия Севастова (№12) была сильнее Элизы Бертенс (Бельгия, №20) – 6:7, 6:4, 11:9.