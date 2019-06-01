Очередной батальон воздушно-десантных войск России перешел на новую технику – БМД-4М и бронетранспортеры Ракушка. Это уже шестое подразделение ВДВ, которое перешло на современные боевые машины. Также за минувшую зиму голубые береты получили 5 тысяч новых парашютов.

Очередной батальон воздушно-десантных войск России перешел на новую технику – БМД-4М и бронетранспортеры "Ракушка". Это уже шестое подразделение ВДВ, которое перешло на современные боевые машины. Также за минувшую зиму "голубые береты" получили 5 тысяч новых парашютов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, за зимний период обучения российские десантники выполнили свыше 80 тысяч прыжков с парашютом и высадили 80 боевых машин.БМД-4М унифицирована с боевой машиной пехоты БМП-3, что облегчает производство, эксплуатацию и ремонт обоих типов бронетехники: десантники всегда могут поделиться запчастями и боеприпасами с мотострелками и наоборот.Конструкторы облегчили БМД-4М до 13 тонн, чтобы ее можно было десантировать с транспортных самолетов. Впрочем, на огневой мощи боевой машины это никак не сказалось. Она также вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой, которая может стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми противотанковыми ракетами. Дополнительное вооружение – 30-миллиметровое автоматическое орудие.