Россия расширяет список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. Число фигурантов российского списка доведено до паритета со списком ЕС.

Россия расширяет список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. Число фигурантов российского списка доведено до паритета со списком ЕС.Российское ведомство уже направило ноту, информирующую о данном шаге, представительству ЕС в России.В комментарии МИД также говорится, что Евросоюз в последнее время принял ряд ограничительных мер в отношении российских граждан, которые основаны на бездоказательных, а порой абсурдных обвинениях в адрес россиян.Россия неоднократно предостерегала ЕС от использования односторонних санкций и оставляет за собой право на соразмерный ответ, говорится в сообщении МИД РФ.