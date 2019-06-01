С 1 июня в России супругам разрешат составлять одно завещание на двоих. Документ потеряет силу, если муж или жена письменно выразили иную волю или развелись.

С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.Документ потеряет силу, если муж или жена письменно выразили иную волю или развелись. При этом несовершеннолетних, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей оставить без наследства по-прежнему нельзя.