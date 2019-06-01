Депутат Госдумы Дмитрий Саблин принял участие в открытии военно-спортивных соревнований Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА, которое состоялось в поселении Вороновское Новой Москвы. Инициаторами мероприятия помимо ветеранской организации БОЕВОЕ БРАТСТВО выступили префектура округа, администрация поселения Вороновское и Молодежная палата при Мосгордуме.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин принял участие в открытии военно-спортивных соревнований "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА", которое состоялось в поселении Вороновское Новой Москвы. Инициаторами мероприятия помимо ветеранской организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" выступили префектура округа, администрация поселения Вороновское и Молодежная палата при Мосгордуме.Дмитрий Саблин отметил расширение географии игры. Также он рассказал о росте заинтересованности молодежи подобного рода мероприятиями. Так, в 2019 году заявки на участие в военно-спортивных соревнованиях подали свыше 200 юношей и девушек из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Челябинска, Владимира, Костромы и Брянска.Депутат Госдумы раскрыл отличительные особенности "Тропы "БОЕВОГО БРАТСТВА". "Здесь, как нигде, важна рука друга, потому что в одиночку пройти через все испытания будет достаточно сложно", – подчеркнул он.Дмитрий Саблин выразил благодарность организаторам, усилия которых вылились в возможность проведения подобного мероприятия. К участникам военно-спортивных соревнований обратились заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Игорь Окунев и глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов. С напутственным словом выступил и сам парламентарий."Ребята, спасибо, пока есть такая молодежь, можно с уверенностью творить будущее", – подчеркнул Дмитрий Саблин.Участникам игр, поделенным на команды по пять человек, предстоит пройти трассу с препятствиями протяженностью в три километра. Там ребят ждут водные преграды, завал из покрышек, буреломы, параллельный трос, тир, колючая проволока, "китайская стена" и другие испытания.По условиям соревнований, каждый член команды должен преодолеть все 30 препятствий. Время финиша каждой команды будет рассчитываться по последнему прибывшему участнику.Позаботились организаторы и о гостях праздника. Их ждет интерактивная площадка, где можно попробовать свои силы на скалодроме, в метании ножей, стрельбе из лука, стрельбе из пневматической винтовки. Также любой желающий сможет попробовать блюда полевой кухни и чай.На главной сцене праздника выступают творческие коллективы и эстрадные исполнители Москвы. На большом экране демонстрируется ход соревнований, сопровождаемый пояснениями профессионального комментатора.Соревнования "Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА" в Новой Москве проходят уже в шестой раз. Первое мероприятие подобного рода состоялось в 2016 году. За это время принять участие в играх успели свыше полутора тысяч человек.