Длинный язык довел теледиву до беды. Ксения Собчак вынуждена
отвечать перед певицей и звездой шоу Дом-2 Ольгой Бузовой и выгораживать дизайнера,
которого сама же и подставила.
Длинный язык довел теледиву до беды. Ксения Собчак вынуждена
отвечать перед певицей и звездой шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой и выгораживать дизайнера,
которого сама же и подставила.
Светская львица отреагировала на недовольство певицы в адрес
дизайнера Демны Гвасалии, который возглавляет креативное направление
французского Дома моды Balenciaga. Ранее Ольга Бузова написала в
соцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные у этого бренда вещи. Более того,
звезда шоу "Дом-2" требует отдать ей 360 тысяч рублей, которые она потратила в Balenciaga.
Ксения Собчак решила остудить пыл певицы. В комментариях к
гневной публикации Бузовой звезда принялась оправдывать дизайнера.
"Оля, почему ты решила,
что это Демна? Более того, в отличие от обсуждаемой темы ты эту куртку купила
сама, тебе никто не дал поносить и сказать тебе такого никто не может. Я
специально привела пример, не называя ничьих имен, так как здесь важно было
рассмотреть сам подход высокой моды к молодым талантам Instagram", – написала светская
львица.
Ниже еще раз
отметила, что Демна Гвасалия ни в чем не виноват, а Ольга Бузова все
перепутала. Также теледива напомнила, что дизайнер "очень талантливый человек в
своей области, совершивший революцию в мире моды".
Напомним, как писали "Дни.ру, в своем
YouTube-шоу сболтнула лишнего. Она сообщила, что представитель одного модного
бренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам светской
львицы, он, как представитель известной во всем мире компании, передал через
журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.