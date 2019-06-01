Длинный язык довел теледиву до беды. Ксения Собчак вынуждена отвечать перед певицей и звездой шоу Дом-2 Ольгой Бузовой и выгораживать дизайнера, которого сама же и подставила.

Длинный язык довел теледиву до беды. Ксения Собчак вынужденаотвечать перед певицей и звездой шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой и выгораживать дизайнера,которого сама же и подставила.Светская львица отреагировала на недовольство певицы в адресдизайнера Демны Гвасалии, который возглавляет креативное направлениефранцузского Дома моды Balenciaga. Ранее Ольга Бузова написала всоцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные у этого бренда вещи. Более того,звезда шоу "Дом-2" требует отдать ей 360 тысяч рублей, которые она потратила в Balenciaga.Ксения Собчак решила остудить пыл певицы. В комментариях кгневной публикации Бузовой звезда принялась оправдывать дизайнера."Оля, почему ты решила,что это Демна? Более того, в отличие от обсуждаемой темы ты эту куртку купиласама, тебе никто не дал поносить и сказать тебе такого никто не может. Яспециально привела пример, не называя ничьих имен, так как здесь важно былорассмотреть сам подход высокой моды к молодым талантам Instagram", – написала светскаяльвица.Ниже еще разотметила, что Демна Гвасалия ни в чем не виноват, а Ольга Бузова всеперепутала. Также теледива напомнила, что дизайнер "очень талантливый человек всвоей области, совершивший революцию в мире моды".Напомним, как писали "Дни.ру, в своемYouTube-шоу сболтнула лишнего. Она сообщила, что представитель одного модногобренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам светскойльвицы, он, как представитель известной во всем мире компании, передал черезжурналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.