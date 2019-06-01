Сначала задержали и избили, а затем объявили персоной нон грата. Действия властей Косова против российского сотрудника Миссии показывают отношение непризнанного государства к международным нормам. Президент Сербии Александр Вучич сегодня посетил Михаила Краснощекова в госпитале в Белграде и ответил на наши вопросы.

Сначала задержали и избили, а затем объявили "персоной нон грата". Действия властей Косова против российского сотрудника Миссии показывают отношение непризнанного государства к международным нормам. Президент Сербии Александр Вучич сегодня посетил Михаила Краснощекова в госпитале в Белграде и дал нам эксклюзивное интервью."Спасибо, что посетили мою скромную особу. Спасибо за внимание и за поддержку. Приятно ощутить, что за тобой стоит страна", — Михаил Краснощеков пожимает руку и благодарит Александра Вучича. Президент Сербии ответил, что для него это большая честь.Весь разговор с президентом — на сербском, без акцента. Россиянин Краснощеков в миссии ООН с самого начала Косовской войны, уже 20 лет."Они сейчас будут вести расследование в отношении тех, кто оказывал сопротивление. Но что касается причины, что якобы людей арестовали из-за коррупции — это глупости", — рассказал Александр Вучич.Силы спецназа полиции атаковали россиянина несмотря на дипломатический статус. Он находился в деревне Зубин-Поток, которую косово-албанские силы брали штурмом. А ведь по Брюссельским договоренностям между Белградом и Приштиной полиция самопровозглашенной республики и права не имеет находиться с оружием на северных территориях края. Диалог с соседями, которые не уважают с таким трудом достигнутые соглашения, вести практически невозможно."У них нет надежды найти этого компромисса. Это варварство, которое они сделали, показывает, что у них есть одно желание — признавать Косово как независимое государство, что мы никогда не сделаем", — прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.А ведь на Президента Вучича давят и, прежде всего, Евросоюз, который нарушений со стороны Приштины не замечает. Силы KFOR под руководством НАТО, которые вроде как должны обеспечивать безопасность в регионе, заявили, что акция спецназа была незначительным инцидентом и вмешиваться не стали.При этом врачи Военно-медицинской академии в Белграде уже пришли к выводу: повреждения сотруднику Миссии ООН полиция нанесла намеренно. За дверями в палате повышенной комфортности и пробудет ближайшие недели Михаил Краснощеков. Необходимость транспортировки россиянина из Косовоской Митровицы выяснилась сразу, но Приштина долго не давала разрешения."Это очень длительный процесс, а время в его состоянии — критически важно, и его потеря могла бы поставить здоровье пациента под угрозу", — рассказал начальник Военно-медицинской академии Мирослав Вукосавлевич.Еще в Косовской Митровице врачи зафиксировали повреждение костей лица, перелом верхней челюсти и левой скулы, а также трещины теменной кости. Михаил Краснощеков в интервью нам подтвердил — идет внутреннее расследование ООН:— Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения.Когда в Косовской Митровице россиянина сажают в скорую с номерами ООН, до конца непонятно — пропустят ли его на административном переходе, ведь прокуратура самопровозглашенного Косова потребовала лишить миротворца дипломатического статуса. В итоге машину с дипломатом пропустили вглубь сербской территории, но в больнице Митровицы продолжают оставаться одиннадцать пострадавших от действий спецназа, в том числе и женщины. Все раненые — обычные жители сербских анклавов.