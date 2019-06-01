В Нью-Йорке неизвестный мужчина бросил в вагон метро петарду, взрыв которой вызвал панику и давку пассажиров. Также пострадал один человек. Утром в пятницу, 31 мая, в Twitter стали появляться посты, в которых сообщалось о случившемся.

В Нью-Йорке неизвестный мужчина бросил в вагон метро петарду, взрыв которой вызвал панику и давку пассажиров. Также пострадал один человек.Утром в пятницу, 31 мая, в Twitter стали появляться посты, в которых сообщалось о случившемся. Одна пользователь написала, что "ничего не заставляет задуматься о собственной смерти в пятничный летний день". По словам девушки, многие в панике выбежали из вагона: кто-то потерял обувь, пролил кофе, забыл продукты.Полиция Нью-Йорка прибыла на станцию метро на 14-й улице и 23-й улице, чтобы провести расследование появившихся сообщений о том, что кто-то бросил петарду в вагон. "Мы просим всех очевидцев инцидента связаться с полицией и предоставить информацию", — говорится в сообщении нью-йоркской полиции в аккаунте в Twitter.Американское издание New York Post, ссылаясь на слова очевидцев, рассказало о страшной давке в метро Нью-Йорка. Сообщается о том, что испугавшиеся пассажиры кричали, паниковали и тем самым вызывали цепную реакцию у других.В результате происшествия пострадал один человек. Он доставлен в местную больницу.