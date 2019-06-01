В курортном городе Вирджиния-Бич, США, произошла стрельба. В результате не менее 11 человек убиты, шестеро получили ранения.

В курортном городе Вирджиния-Бич, США, произошла стрельба. В результате не менее 11 человек убиты, шестеро получили ранения. Такие данные сообщает полиция города на своей странице в Twitter.Как уточняет шеф полиции Вирджинии-Бич Джеймс Севера, пострадавших доставили в местные больницы. О состоянии раненых пока ничего не сообщается. Одного из полицейских спас бронежилет, сообщает ТАСС.По предварительным данным, вскоре после 16:00 по местному времени (23:00 по времени Москвы) подозреваемый вошел в здание и открыл беспорядочную стрельбу. Как удалось установить, это был служащий со стажем в местном коммунальном предприятии.На место происшествия прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый выстрелил в правоохранителей, они открыли ответный огонь. Стрелявший был убит, передает телеканал "Россия 24".Власти рекомендуют горожанам избегать появления в районе здания муниципального центра, где произошло ЧП.