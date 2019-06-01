Модель и телеведущая побыла на родине всего несколько дней.
Виктория Лопырева вновь отправилась в дальние страны.
Модель и телеведущая побыла на родине всего несколько дней.
Виктория Лопырева вновь отправилась в дальние страны.
Еще зимой теледива уехала в США. В Майами у российской
знаменитости появился на свет первенец. В заботах о новорожденном Виктория
Лопырева прожила на чужбине три месяца, и, судя по всему, даже не думала возвращаться
в родные края.
Меж тем в середине мая она неожиданно сорвалась с места и
вместе с грудничком приехала в Канны. Виктория захотела попасть на закрытие
знаменитого кинофестиваля. К сожалению, планам Лопыревой не суждено было
сбыться: на красную дорожку она не попала – модель не смогла оставить сына даже
на несколько часов.
Оказавшись в Европе, Лопырева решила навестить Москву. Перелет
занял всего несколько часов. На радость поклонникам в соцсетях Виктории Лопыревой
появились снимки из российской столицы. Интернет-обыватели решили, что звезда
вернулась насовсем и вскоре появится на экранах.
К удивлению фанатов, Виктория провела дома всего два дня и
снова сбежала на чужбину. "Спасибо, Москва! Было тепло", – написала она в личном аккаунте Instagram.
Теперь улетела во Францию. В Париже она остановилась
в фешенебельном отеле Four Seasons Hotel George V.
Напомним, 6 февраля родила сына. Мальчика
назвали в честь известного футболиста Марком-Лео. Отца ребенка звезда долгое
время скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен Игорь
Булатов.