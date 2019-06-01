Модель и телеведущая побыла на родине всего несколько дней. Виктория Лопырева вновь отправилась в дальние страны.

Модель и телеведущая побыла на родине всего несколько дней.Виктория Лопырева вновь отправилась в дальние страны.Еще зимой теледива уехала в США. В Майами у российскойзнаменитости появился на свет первенец. В заботах о новорожденном ВикторияЛопырева прожила на чужбине три месяца, и, судя по всему, даже не думала возвращатьсяв родные края.Меж тем в середине мая она неожиданно сорвалась с места ивместе с грудничком приехала в Канны. Виктория захотела попасть на закрытиезнаменитого кинофестиваля. К сожалению, планам Лопыревой не суждено былосбыться: на красную дорожку она не попала – модель не смогла оставить сына дажена несколько часов.Оказавшись в Европе, Лопырева решила навестить Москву. Перелетзанял всего несколько часов. На радость поклонникам в соцсетях Виктории Лопыревойпоявились снимки из российской столицы. Интернет-обыватели решили, что звездавернулась насовсем и вскоре появится на экранах.К удивлению фанатов, Виктория провела дома всего два дня иснова сбежала на чужбину. "Спасибо, Москва! Было тепло", – написала она в личном аккаунте Instagram.Теперь улетела во Францию. В Париже она остановиласьв фешенебельном отеле Four Seasons Hotel George V.Напомним, 6 февраля родила сына. Мальчиканазвали в честь известного футболиста Марком-Лео. Отца ребенка звезда долгоевремя скрывала и рассекретила только после родов. Им оказался бизнесмен ИгорьБулатов.