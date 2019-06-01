1 июня в России стартует третий этап амнистии капиталов. Теперь россияне могут перевести свои деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию. Причем без уплаты налогов и штрафов, а также возможной уголовной ответственности.

1 июня в России стартует третий этап амнистии капиталов. Теперь россияне могут перевести свои деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию. Причем без уплаты налогов и штрафов, а также возможной уголовной ответственности.Активы предлагается регистрировать в специальных районах Калининградской области и в Приморском крае, передает телеканал "Россия 24".Первый этап амнистии капиталов начался четыре года назад.Третий этап амнистии капиталов продлится с 1 июня до 29 февраля 2020 года. За этот период физические лица смогут добровольно задекларировать свое имущество, активы, а также зарубежные счета в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности.