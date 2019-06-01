Пользователям Сети поведение Юлии Толмацкой кажется странным. Супруга скончавшегося репера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, злит поклонников.

ПользователямСети поведение Юлии Толмацкой кажется странным. Супруга скончавшегося репераКирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, злит поклонников.личном Instagram Юлия публикует необычные фотографии. Показывает собственные снимки,на которых предстает в розовой маске зайчика, выкладывает панорамы городов, видыприроды, а также свои картины.Например,она попросила пользователей Сети оценить целую серию своих работ. Подписчикивдовы рэпера Децла с удовольствием выбрали лучшую. Меж тем некоторым интернет-обывателямпоказалось, что Толмацкая недостаточно скорбит по усопшему супругу.Поклонницарэпера Децла не выдержала, и прямо написала Юлии в комментариях. "ДУРА! У НЕЕМУЖ УМЕР, А ОНА ***** СТРАДАЕТ.Я БЫ ПРОСТО ПОГИБАЛА,А ЭТА ! ЛЮБЯЩИЙ ЧЕЛОВЕКТАК СЕБЯ НЕ ВЕДЕТ! 👎👎👎👎👎👎(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", – не выбирала выражений обывательница.Нашлисьу вдовы рэпера Децла и защитники. Неравнодушная фанатка поддержала ЮлиюТолмацкую."Юлечка, держитесь! Нормальному человеку такое в голову не придет. Прочитала такой ужасныйкомментарий и аж плохо стало, расплакалась 😥 Всего Вам самого хорошего ,хоть немного успокоения души!!!" – написала подписчица.Отметим,что сама Толмацкая отвечать злопыхательнице не стала. К слову, сейчас Юлия,можно сказать, ушла в тень. Вдова не дает комментариев и не общается с прессой.Известно только, что после смерти супруга она вместе с сыном Тони съехала сквартиры певца. Поговаривают, что вдова артиста уехала за рубеж.Напомним,Кирилл Толмацкий, он же , скончался в ночь со 2 на 3 февраля вИжевске. Ему стало плохо после концерта, прямо в гримерке реаниматологипытались привести его в чувство, но безуспешно. Умер артист в возрасте 35 летот острой сердечной недостаточности.