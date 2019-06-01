Пользователям
Сети поведение Юлии Толмацкой кажется странным. Супруга скончавшегося репера
Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, злит поклонников.
Пользователям
Сети поведение Юлии Толмацкой кажется странным. Супруга скончавшегося репера
Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, злит поклонников.
В
личном Instagram Юлия публикует необычные фотографии. Показывает собственные снимки,
на которых предстает в розовой маске зайчика, выкладывает панорамы городов, виды
природы, а также свои картины.
Например,
она попросила пользователей Сети оценить целую серию своих работ. Подписчики
вдовы рэпера Децла с удовольствием выбрали лучшую. Меж тем некоторым интернет-обывателям
показалось, что Толмацкая недостаточно скорбит по усопшему супругу.
Поклонница
рэпера Децла не выдержала, и прямо написала Юлии в комментариях. "ДУРА! У НЕЕ
МУЖ УМЕР, А ОНА ***** СТРАДАЕТ.Я БЫ ПРОСТО ПОГИБАЛА,А ЭТА ! ЛЮБЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДЕТ! 👎👎👎👎👎👎
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", – не выбирала выражений обывательница.
Нашлись
у вдовы рэпера Децла и защитники. Неравнодушная фанатка поддержала Юлию
Толмацкую.
"Юлечка
, держитесь! Нормальному человеку такое в голову не придет. Прочитала такой ужасный
комментарий и аж плохо стало, расплакалась 😥 Всего Вам самого хорошего ,
хоть немного успокоения души!!!" – написала подписчица.
Отметим,
что сама Толмацкая отвечать злопыхательнице не стала. К слову, сейчас Юлия,
можно сказать, ушла в тень. Вдова не дает комментариев и не общается с прессой.
Известно только, что после смерти супруга она вместе с сыном Тони съехала с
квартиры певца. Поговаривают, что вдова артиста уехала за рубеж.
Напомним,
Кирилл Толмацкий, он же , скончался в ночь со 2 на 3 февраля в
Ижевске. Ему стало плохо после концерта, прямо в гримерке реаниматологи
пытались привести его в чувство, но безуспешно. Умер артист в возрасте 35 лет
от острой сердечной недостаточности.