Народный депутат Верховной рады Виталий Куприй, посоветовавший Зеленскому разрабатывать ядерное оружие, поделился своими планами по развитию российско-украинских отношений. России будет только хуже, - заявил нардеп в эфире программы 60 минут.

Народный депутат Верховной рады Виталий Куприй, посоветовавший Зеленскому разрабатывать ядерное оружие, поделился своими планами по развитию российско-украинских отношений. "России будет только хуже", — заявил нардеп в эфире программы "60 минут"."Был Будапештский меморандум, страны, которые гарантировали нам безопасность и территориальную целостность, свое обещание не выполнили, а мы утратили ядерный потенциал. Нужно его возвращать или хотя бы заявить об этом. Можно начать с обогащения урана, у нас все для этого есть. Как только мы сделаем первые шаги, наши союзники активизируются и усилят санкции против России", — уверен Куприй.На замечание Ольги Скабеевой, что на Украине склады взрываются через день, поэтому торопиться с обогащением урана не стоит, Куприй выразил готовность навести порядок."У нас просто хаос творится из-за провала в правоохранительной системе. Когда я стану генеральным прокурором, я наведу порядок, а России от этого станет только хуже", — сказал политик.Ранее Виталий Куприй предлагал объявить России войну. "Если бы мы четко обозначили, что воюем с Российской Федерацией, у нас появилось бы больше возможностей защитить свои интересы на международной арене".С Владимиром Зеленским свои планы Виталий Куприй пока не согласовал. "Думаю, он объявлять войну пока не будет. Я занимаюсь юридической стороной вопроса, позиция должна быть жесткая. Президент может принимать другие факторы во внимание и вести переговоры".