Сотрудник Организации Объединенных Наций не может быть персона нон грата. Так ситуацию с раненым в Косове российским дипломатом Михаилом Краснощековым прокомментировал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. 31 мая Приштина решила объявить россиянина нежелательной персоной.

Сотрудник Организации Объединенных Наций не может быть персона нон грата. Так ситуацию с раненым в Косове российским дипломатом Михаилом Краснощековым прокомментировал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. 31 мая Приштина решила объявить россиянина нежелательной персоной."Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН, — цитирует заявление Фархана Хака ТАСС. — Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несет службу. Мы поступаем также и в этом случае".Все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством, заверили в МИД России.Обладающий дипломатическим иммунитетом Михаил Краснощеков был задержан и жестоко избит косовским спецназом во время спецоперации в сербских муниципалитетах на севере Косова и Митохии 28 мая. У Краснощекова амнезия, три перелома, в том числе челюсти и лицевой кости, другие травмы. Он был отправлен в госпиталь в Белграде. Раненого дипломата в больнице навестит президент Сербии Александр Вучич.Албанский спецназ попытался взять штурмом деревню Зубин-Поток. Якобы спецназ проводил антикриминальную операцию. Однако находиться здесь вооруженным албанским подразделениям с бронетехникой по международным соглашениям вообще недопустимо. Рейд вылился в избиения местных жителей и погромы в их домах. Спецназ при этом использовал оружие и слезоточивый газ.