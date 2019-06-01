В Новодевичьем монастыре освящают Воскресенский собор. Литургию служит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм пришли сотни верующих. Некоторые занимали места у входа за несколько часов до начала церемонии.

В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Торжественную литургию проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Сегодня в Новодевичьем монастыре на чин освящения собрались многочисленные верующие и почетные гости. Среди них — глава Петербурга Александр Беглов, депутаты Госдумы и парламента, а также митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.Как известно, у Воскресенского храма, построенного по указу императора Николая Первого в середине 19 века, сложная судьба. В двадцатом веке он чудом избежал уничтожения, в результате был разграблен и перестроен. После возвращения храма Русской Православной церкви 20 лет назад началось его восстановление.