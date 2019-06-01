Костер на дачном участке, забор, поставленный не там, самовольный захват общественной территории – все это может повлечь за собой штраф.

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, за что могут оштрафовать дачников. Прежде всего, это несоблюдение противопожарных требований. Сжигать мусор на участках запрещено – граждан могут оштрафовать на 4 тысячи рублей. Если же костер стал причиной пожара, который уничтожил чужое имущество или нанес вред здоровью человека, штраф вырастет до 5 тысяч.Если в регионе введен противопожарный режим, пожарить шашлыки рядом с домом нельзя. Если же обстановка нормальная, мангал можно расположить не ближе, чем в 50 метрах от дома. Рядом с сухой травой и дровами, забором, хозпостройкой или беседкой мангал тоже лучше не размещать.При этом следует проследить, чтобы дым и пепел не сдувало на соседские дома – для этого лучше установить защитный экран или специальный навес. На дачных участках запрещено для розжига применять горючие, легковоспламеняющиеся жидкости. На каждый этаж в доме, в баню, гараж и мастерскую лучше купить огнетушитель.Много нарушений в частном секторе касаются градостроительных норм. Между домами, построенными из бетона, должно быть не менее 6 метров. Дом должен стоять в 3 метрах от забора, а хозяйственные постройки – в метре.Расстояние от жилого помещения до туалета или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца – 8 метро. Кроме того, туалет следует изолировать от подзменых вод и плодородной почвы. Нарушение требований к организации дачного туалета может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей.Попытка захватить в личную собственность землю общего пользования тоже чревата штрафом. Речь идет о сужении проездов, перекрытии доступа к озеру или пруду, площадкам для проведения собраний или отдыха. Величина штрафа в этом случае определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тысяч рублей.Читайте также:Правительство одобрило продление дачной амнистииЗа дачниками будут следить с воздухаКак защитить себя при сделках с загородной недвижимостью