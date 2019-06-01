Французская авиакомпания Air France сообщила об обнаружении бактерии листерии в сэндвичах с тунцом, которые распространялись на рейсах в период с 21 по 24 мая.

Французская авиакомпания Air France сообщила об обнаружении бактерии листерии в сэндвичах с тунцом, которые распространялись на рейсах в период с 21 по 24 мая. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 31 мая.Как уточняется, эти продукты были розданы на девяти дальнемагистральных рейсах, осуществленных в период с 21 по 24 мая из парижских аэропортов Орли и Руасси — Шарль де Голль среди пассажиров класса "Эконом" и "Премиум эконом".Рейсы следовали по маршрутам из Парижа в Дубай, Аккру, Нджамену, Бамако, Абуджу и на Реюньон, передает телеканал "Россия 24".Air France уведомила своих клиентов по электронной почте, в прессе и на сайте. Авиаперевозчик призвал пассажиров незамедлительно обратиться к врачу в случае повышения температуры и головной боли.Представители Air France отмечают, что особо внимательными должны быть беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.Листериоз — бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления. Инкубационный период листериоза может составлять до восьми недель.