В Таиланде в результате падения в пропасть рейсового автобуса, следовавшего по горной дороге в Пхрае из провинции Чиангмай не менее 17 человек получили травмы различной степени тяжести. ЧП произошло вечером 31 мая.

В Таиланде в результате падения в пропасть рейсового автобуса, следовавшего по горной дороге в Пхрае из провинции Чиангмай не менее 17 человек получили травмы различной степени тяжести. ЧП произошло вечером 31 мая.Спасатели, прибывшие на место, помогли пострадавшим выбраться из автобуса. Раненых госпитализировали в три больницы, сообщает ТАСС.Водитель автобуса сообщил правоохранителям, что, когда перед транспортным средством резко остановился другой автомобиль, шел дождь. Дорога была скользкой, мужчина не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и рухнул с 20-метровой высоты.По сведениям Всемирной организации здравоохранения, по числу жертв аварий Таиланд находится на втором месте в мире. Каждый год в стране в ДТП погибают порядка 24 тысяч человек.