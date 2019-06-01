Специальное обучение водителей автобусов во избежание ДТП с туристами проводит туристический сектор Турецкой Республики. Об этом СМИ сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

Специальное обучение водителей автобусов во избежание ДТП с туристами проводит туристический сектор Турецкой Республики. Об этом СМИ сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.Как отметил Баглыкайя, туристические агентства страны принимают дополнительные меры безопасности. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, они обучают своих сотрудников и водителей туристических автобусов. "Мы хотим, чтобы гости, прибывающие в Турцию, не испытывали никаких проблем и были довольны отдыхом", — подчеркнул президент TÜRSAB.По его словам, российские туристы приезжают в Турцию, имея на руках медицинскую страховку, в большинстве случаев покрывающую расходы на лечение.Российская Федерация стоит на первом месте среди стран, граждане которых предпочитают отдых в Турецкой Республике. В 2018 году страну посетило рекордное число граждан России – более 5,9 миллиона, передает РИА Новости.