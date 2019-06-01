Комиссия по этике администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа наказала чиновницу Любовь Иванцову, проявившую грубость в общении с местными жителями.

Комиссия по этике администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа наказала чиновницу Любовь Иванцову, проявившую грубость в общении с местными жителями."За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%", — сообщили РИА Новости в администрации района.Конфликт разгорелся в социальной сети "ВКонтакте" после того, как в группе "Глава в районе" было размещено объявление о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы между поселками Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. В комментариях жители стали возмущаться этой ситуацией, а чиновница в ответ посоветовала им "езжать в другие поселки", или поднять "свою пятую точку" и самим сделать что-то, добавив, что строить мост по их приказу строить никто не будет.Подобная реакция чиновницы вызвала широкий общественный резонанс. Позднее женщина на своей странице в Facebook извинилась перед жителями, объяснив, что в тот момент ею руководила обида — ведь власти старались обеспечить безопасность населения в период ледохода."Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое", — сообщила Иванцова, комментируя этот инцидент РИА Новости.