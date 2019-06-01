Испанский полузащитник Барселоны Денис Суарес может продолжить карьеру в Валенсии. Как сообщает Marca, в переходе футболиста заинтересован наставник летучих мышей Марселино Гарсия Тораль, который тренировал хавбека в Вильярреале в сезоне-15/16.

Испанский полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может продолжить карьеру в "Валенсии". Как сообщает Marca, в переходе футболиста заинтересован наставник "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль, который тренировал хавбека в "Вильярреале" в сезоне-15/16.Суарес последние полгода провел на правах аренды в лондонском "Арсенале", в составе которого сыграл шесть матчей и получил травму. В стан "сине-гранатовых" 25-летний футболист вернется 30 июня, когда завершится арендное соглашение с "канонирами".По данным авторитетного портала transfermarkt.de, стоимость Суареса оценивается в 12 миллионов евро, а его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2021 года.