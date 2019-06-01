Футбольное межсезонье в России только началось и у многих игроков и тренеров есть возможность нынешним летом поменять место работы. Но некоторые уже сейчас готовы объявить, что остаются. В частности – главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин, скорее всего, остается.

Футбольное межсезонье в России только началось и у многих игроков и тренеров есть возможность нынешним летом поменять место работы. Но некоторые уже сейчас готовы объявить, что остаются. В частности – главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин, скорее всего, остается.Об этом журналистам сообщил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц: "Валерий Карпин – главный тренер "Ростова". Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений от клубов премьер-лиги, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него в ДНК – "Ростов". Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет добиться успехов с этой командой"."Я понимаю, что тренера оценивают по результату, — цитирует Арутюнянца издание Sport24. – У нас был разговор, когда я сказал: "У тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия". Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с "Ростовом", что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет. Он отметил, что "Ростов" – его команда".По словам первого лица клуба, в "Ростове" хороший тренерский штаб: "Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании. Все очень переживают, что мы так выступили в прошлом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды"."Думаю, нам не хватило стабильности во всем: в составе, в игре, в финансах и в инфраструктуре. И во многом другом. Мы должны понимать, над чем надо работать, чтобы успешно конкурировать за место в первой пятерке чемпионата. В некоторых матчах мы показали невыразительную игру", — признался Арутюнянц.