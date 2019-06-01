Российская теннисистка, 68-я ракетка мира Вероника Кудерметова в третьем круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 52 минуты проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счетом 6:4, 3:6, 0:6.

Российская теннисистка, 68-я ракетка мира Вероника Кудерметова в третьем круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 52 минуты проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счетом 6:4, 3:6, 0:6.Россиянка, шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у эстонки, занимающей 88-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, четыре двойных ошибки и семь реализованных брейков из 19.Таким образом, Канепи вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет со спортсменкой из Хорватии Петрой Мартич (31), переигравшей вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.