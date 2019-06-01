Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по приглашению узбекских коллег посетил 7-й отдел внутренних дел Юнусабадского района г. Ташкента.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по приглашению узбекских коллег посетил 7-й отдел внутренних дел Юнусабадского района г. Ташкента.Российский министр ознакомился с результатом реформирования органов внутренних дел в г. Ташкенте. Нововведения нацелены на объединение усилий всех государственных органов, правоохранительных структур, органов самоуправления граждан (махаллинских сходов граждан), институтов гражданского общества и широкой общественности, направленных на своевременное выявление и решение проблем граждан, раннее предупреждение преступлений и правонарушений.На территориях, где экстренные службы расположены в удалённости от населенных пунктов, введено круглосуточное трехсменное патрулирование города силами и средствами органов внутренних дел, Национальной гвардии и общественности.В 7-ом отделе внутренних дел Юнусабадского района Владимиру Колокольцеву были продемонстрированы результаты внедрения концепции «Безопасная столица». С июля прошлого года дежурные экипажи патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, специальных подразделений, а также МЧС, пожарных и скорой медицинской помощи работают в системе единой дислокации. Это позволяет обеспечить прибытие оперативных служб к месту происшествия в предельно сжатые сроки.