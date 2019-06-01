Ребята познакомились с работой кинологов и узнали об особенностях несения службы конными патрулями полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службу УМВД России по городу Владимиру пригласили в гости учеников второго класса средней школы №13 областного центра и воспитанников подшефного владимирского детского дома имени К. Либкнехта.В ходе экскурсии дети узнали много интересных фактов о работе кинологов, увидели показательные выступления полицейских со своими четвероногими напарниками, узнали, как проходит дрессировка служебных собак. А после показательного выступления юные гости комплекса смогли попробовать себя в качестве дрессировщиков и примерить защитный костюм кинолога для отработки элементов воспитания собак, который хоть и был большим и тяжелым, все же вызвал у детей бурю восторга.Мальчикам и девочкам представилась возможность познакомиться еще с одними необычными «напарниками» полицейских – лошадями. Всего их в конно-кинологическом комплексе 10. Ребята всех запомнили по именам. Полицейские рассказали об особенностях несения службы конными патрулями полиции, а также предложили гостям самим попробовать себя в качестве наездников.Мероприятие оставило в памяти ребят отличные впечатления. Они с удовольствием делали общие фотографии с сотрудниками и их четвероногими напарниками.