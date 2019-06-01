Семья с двумя маленькими детьми жила в полной антисанитарии

Семья с двумя маленькими детьми жила в полной антисанитарииСледователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки во Владимире, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.Трагедия произошла в семье с двумя маленькими детьми 27 мая. Мать покормила малышку и положила ее в кроватку, а через 20 минут нашла ее там же без признаков жизни. Что стало причиной ее смерти, пока неизвестно. Судмедэксперты проводят гистологические исследования.Во время доследственной проверки следователи побывали в доме у семьи и увидели, что четырехкомнатная квартира, в которой жили родители с детьми, содержалась в состоянии антисанитарии.«В квартире стоит едкий запах от фикалий животных, так как в одной из комнат содержатся 12 кошек и собака», - прокомментировали следователи.Старшему ребенку в семье всего три года. Органы опеки, обеспокоенные его здоровьев, забрали мальчика в детское государственное учреждение.Отцу семейства всего 23 года, он был неоднократно судим и не работал.