Премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о том, что обратился в Министерство иностранных дел с просьбой объявить гражданина России Михаила Краснощенкова личностью нон грата. Основанием для этого стали конституционные и правовые полномочия.

Сотрудник Миссии ООН в Косове, российский дипломат Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике.Премьер Косова Рамуш Харадинай заявил о том, что обратился в Министерство иностранных дел с просьбой объявить гражданина России Михаила Краснощенкова личностью нон грата. Основанием для этого стали конституционные и правовые полномочия."Сегодня было принято решение в отношении человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию Республики Косово. Это решение вступило в силу сегодня", — об этом сообщил Харадинай на своей странице в Facebook.По словам политика, такое решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности. Харадинай призвал спецпредставителя генсека ООН в Косове Захира Танина соблюдать это решение.28 мая спецназ Косова вторгся в северные муниципалитеты края. В ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Также полицейским спецназом арестованы 28 человек, среди них российский дипломат Михаил Краснощеков. Как сообщалось ранее, сотрудник Миссии ООН в Косове получил тяжелые травмы головы и лица. Сейчас Краснощеков находится в больнице.В пятницу, 31 мая, российского дипломата посетили в военно-медицинской академии Белграда президент Сербии Александр Вучич и посол Российской Федерации Александр Чепурин.