Пятое поражение в шести проведенных матчах потерпела женская сборная России по волейболу в рамках второй недели турнира Лиги наций. Матчи с участием россиянок проходят в турецкой Анкаре. Очередное поражение нашей команде нанесли хозяйки турнира – 3:0.

Пятое поражение в шести проведенных матчах потерпела женская сборная России по волейболу в рамках второй недели турнира Лиги наций. Матчи с участием россиянок проходят в турецкой Анкаре. Очередное поражение нашей команде нанесли хозяйки турнира – 3:0.Счет матча по партиям – 25:19, 25:21, 25:20 в пользу сборной Турции. Лучшей у россиянок была Юринская, которая набрала 15 очков. В этой же группе команда Японии выиграла у спортсменок Германии – 3:0.Россиянки делят с волейболистками Германии предпоследнее место в компании из 16 ведущих сборных и, скорее всего, в шестерку лучших уже не отдерутся. Пять команд выйдут в "Финал шести" по спортивным результатам, а Китай – как страна-организатор решающей стадии.