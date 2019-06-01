Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе. Ранее мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить деньги из бюджета на концерт балерины. Свое решение он прокомментировал тем, что у города есть более важные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее.

Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе.Ранее мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить деньги из бюджета на концерт балерины. Свое решение он прокомментировал тем, что у города есть более важные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. При этом мэр отметил, что не будет против, если выступление Волочковой оплатят частные компании.В пресс-службе администрации города рассказали о том, что балерина решила подарить свое выступление гостям праздника на благотворительной основе. "Анапа искренне благодарна заслуженной артистке России за такое благородное решение и желание поделиться своим талантом с многочисленными гостями праздника", — говорится в сообщении на официальном сайте Анапы.Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала решение мэра курортного города. По словам балерины, Юрий Поляков решил пропиариться за ее счет и показать всем, какой он рачительный хозяин, сообщило РИА Новости.В сообщении пресс-службы Анапы приводятся слова балерины, которая объяснила свое решение выступить бесплатно на торжественном мероприятии. За сутки она получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал выступления артистки на летнем празднике Анапы. Балерина прокомментировала, что всю жизнь работает в сфере культуры и понимает, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне."Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно", — заявила Волочкова.Торжественное открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня. Праздничная программа продолжится с 10 утра до поздней ночи.