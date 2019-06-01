Певица стала гостьей программы телеведущей Леры Кудрявцевой Секрет на миллион телеканала НТВ. Анастасия Стоцкая не стала отрицать, что ее старший сын Саша действительно очень сильно похож на отпрыска Филиппа Киркорова – Мартина.

Певицастала гостьей программы телеведущей Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион"телеканала НТВ. Анастасия Стоцкая не стала отрицать, что ее старший сын Сашадействительно очень сильно похож на отпрыска Филиппа Киркорова – Мартина.Обывателямне дает покоя тайна происхождения детей поп-короля. У Филиппа Киркорова двое отпрысков – дочь Алла Виктория и сын Мартин. Артист не скрывает, что наследниковему родила суррогатная мать, однако о биологической родительнице малышей ничего неизвестно.Меж темв Сети много лет муссируется слух о том, что свои яйцеклетки Филиппу Киркоровуотдала певица Анастасия Стоцкая. Сплетни подогревали внимательные поклонники,которые пришли к выводу, что сын певицы и сын поп-короля подозрительно похожи.студии программы "Секрет на миллион" Анастасия Стоцкая наконец рассказалаправду. По словам артистки, подобные домыслы ее, мягко говоря, шокируют. Звездакатегорически отрицает свою причастность к рождению наследников Киркорова, свои яйцеклетки она никому не давала."Мнесмешно. Нет, не давала. Все при мне, все мое", – улыбнулась Анастасия Стоцкая.Правда,тот факт, что мальчики похожи, она отрицать не стала. Более того, по словам ее Саша, увидев на обложке журнала Мартина, решил, что это егофотография. Наследник певицы не сразу понял, что на снимке другой ребенок."Мысами поражаемся. Мы удивляется, как так, что они действительно так похожи.Удивительно. Но те, кто знает нас хорошо, они даже увидят, что мы с ним (сКиркоровым – прим.ред.) немножечко похожи. Есть что-то, сложно уловимое, ноесть какое-то сходство",– рассудила в программе "Секрет намиллион".