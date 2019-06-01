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<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2019-vse-vremya-ryadom-izvestnaya-pevica-rasskazala-o-tajnom-romane-s-lazarevym.html" target="_blank">Все время рядом: Известная певица рассказала о тайном романе с Лазаревым</a> - Певица утверждает, что экс-солист группы Smash начинал за ней ухаживать очень нежно и всегда был рядом.