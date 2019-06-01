Телеведущая готовится к свадьбе. Регина Тодоренко показала, как выбирает свадебное платье.

Телеведущая готовится к свадьбе. Регина Тодоренко показала,как выбирает свадебное платье.В личном Instagram знаменитость опубликовала радостный пост.Регина Тодоренко поведала, что начала подготовку к предстоящемубракосочетанию.Звезда начала с выбора свадебного платья. По словамтеледивы, на пышном торжестве настоял муж – певец Влад Топалов."Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж -настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой@alina_topalova об организации, потому что знает, хоть снаружи я вся такаясильная-независимая 💪🏻, но внутри меняживет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ 🧚♀ Ивот сижу я выбираю самое красивое в мире платье 🙈👸, уже хочетсяплакать прямо на фату 👰😭😆, ноя держусь 💪🏻! 🤣Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась радостью сподписчиками Регина Тодоренко.Напомним, телеведущая и певец Влад Топалов уже побывали вЗАГСе. 25 октября 2018 года влюбленные расписались. 5 декабря того же годазвезда родила супругу сына, которого назвали Михаил. Так как вмомент регистрации брака была на внушительном сроке беременности, праздникрешили не делать."Мы душевно посидели всей семьей, отпраздновали это событиеи разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особохотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем всеэто, "лишняя трата денег", – так говорят мои родители 🤷🏼♀",– пишет в соцсетях. По словам телеведущей, муж заставил епередумать.