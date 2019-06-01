Телеведущая готовится к свадьбе. Регина Тодоренко показала,
как выбирает свадебное платье.
Телеведущая готовится к свадьбе. Регина Тодоренко показала,
как выбирает свадебное платье.
В личном Instagram знаменитость опубликовала радостный пост.
Регина Тодоренко поведала, что начала подготовку к предстоящему
бракосочетанию.
Звезда начала с выбора свадебного платья. По словам
теледивы, на пышном торжестве настоял муж – певец Влад Топалов.
"Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж -
настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой
@alina_topalova об организации, потому что знает, хоть снаружи я вся такая
сильная-независимая 💪🏻, но внутри меня
живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ 🧚♀ И
вот сижу я выбираю самое красивое в мире платье 🙈👸, уже хочется
плакать прямо на фату 👰😭😆, но
я держусь 💪🏻! 🤣
Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась радостью с
подписчиками Регина Тодоренко.
Напомним, телеведущая и певец Влад Топалов уже побывали в
ЗАГСе. 25 октября 2018 года влюбленные расписались. 5 декабря того же года
звезда родила супругу сына, которого назвали Михаил. Так как в
момент регистрации брака была на внушительном сроке беременности, праздник
решили не делать.
"Мы душевно посидели всей семьей, отпраздновали это событие
и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо
хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все
это, "лишняя трата денег", – так говорят мои родители 🤷🏼♀",
– пишет в соцсетях. По словам телеведущей, муж заставил е
передумать.