В финале Лиги чемпионов Ливерпуль в Испании сыграет с Тоттенхэмом. Главный тренер красных Юрген Клопп объявил заявку на предстоящее противостояние с лондонской командой.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" в Испании сыграет с "Тоттенхэмом". Главный тренер "красных" Юрген Клопп объявил заявку на предстоящее противостояние с лондонской командой.Немецкий специалист заявил на финальную игру Лиги чемпионов 23 футболиста:Вратари – Алиссон, Симон Миньоле, Кьювин Келлехер;Защитники – Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк;Полузащитники – Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири; Джорджиньо Вейналдум.Нападающие – Роберто Фирмино, Риан Брюстер, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Дэниел Старридж.Merseyside ✈️ Madrid#UCLfinal pic.twitter.com/nIkXZwZi8g— Liverpool FC (@LFC) 31 мая 2019 г.Напомним, матч состоится в воскресенье, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало – в 22:00 по московскому времени.