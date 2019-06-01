В финале Лиги чемпионов Ливерпуль в Испании сыграет с Тоттенхэмом. Главный тренер красных Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с лондонской командой.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" в Испании сыграет с "Тоттенхэмом". Главный тренер "красных" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с лондонской командой."В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе, – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. – У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса".Немецкий специалист заявил, что расстроится, если узнает, что в Германии будут болеть за лондонскую команду: "в составе "Тоттенхэма" совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне силы, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность".Также Клопп сообщил, что преимущества нет ни у одной из команд: "если бы я считал, что преимущество на стороне "Тоттенхэма", то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1".Напомним, матч состоится в воскресенье, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало – в 22:00 по московскому времени.