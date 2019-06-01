Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна в новостройках, чтобы уменьшить количество падения детей.

С таким предложением в министерство строительства РФ планируют обратиться президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и детский омбудсмен Анна Кузнецова.На пресс-конференции в Москве Рошаль заявил, что ограничители должны стоять на окнах минимум со второго этажа. "И если надо переделать построенные дома, то надо переделать, это не так дорого стоит", - добавил он.Кроме того, при выписке из роддома, по мнению Рошаля, родителям следует предъявлять справку о том, что у них стоят ограничители на окнах. Если же устройств нет, родителям должны "выдавать набор, чтобы поставили на окна".Рошаль отметил, что в США и Европе дома строятся сразу с ограничителями на окнах, поэтому там нет такого количества выпадающих детей.По словам Анны Кузнецовой, с начала 2019 года в нашей стране из окон выпали более сотни детей, и 15 из них умерли. В прошлом году было зафиксировано 905 падений из окон.В свою очередь, замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка отметил, что только в двух из 19 случаев дело с выпавшими детьми касалось неблагополучных семей. "В остальных - трагедии происходят в полных семьях, причиной происшествий в которых становится элементарная беспечность и безответственность родителей", — добавил он.Половинка также сообщил, что в МВД подготовили перечень требований для изготовления окон, способных предотвратить выпадение детей, передает "Интерфакс".