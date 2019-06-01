В швейцарском Цюрихе в квартире мужчина взял в заложники двух женщин и устроил стрельбу, в результате которой все трое скончались. Как только полицейские услышали звуки стрельбы из квартиры, начался штурм жилого помещения. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями.

В швейцарском Цюрихе в квартире мужчина взял в заложники двух женщин и устроил стрельбу, в результате которой все трое скончались.Трагический инцидент произошел утром в пятницу, 31 мая. 60-летний мужчина взял женщин в заложники и угрожал застрелить их. С ним установила контакт полиция, которая прибыла вместе со спецназом и командой для ведения переговоров на место происшествия. Территория была оцеплена. После трех часов переговоров мужчине предложили сдаться в течение десяти минут.Как только полицейские услышали звуки стрельбы из квартиры, начался штурм жилого помещения. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Были приняты реанимационные меры, но они не помогли спасти жизни людей, все трое скончались на месте, об этом сообщается на сайте полиции города.Предполагаемое орудие убийства было изъято. В настоящее время прокуратура и полиция ведут расследование произошедшего. О мотивах преступника пока не сообщается. По данным полиции, мужчина являлся гражданином Швейцарии. Убитым женщинам было 34 и 38 лет.