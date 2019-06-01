Владимир Зеленский опубликовал в своем Фейсбуке фото из спортзала в здании администрации президента Украины с ироничной подписью: Хоть гантели не украли. Очевидно, это намек на то, что после Петра Порошенко оказалась пуста ситуационная комната: в ней не оставили даже мониторы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем "Фейсбуке" фото из спортзала. Сделано оно в здании администрации главы государства на Банковой улице Киева.Подпись под снимком, на котором фигурируют сам Зеленский в серой футболке, а также глава его администрации и личный тренер.Фото украинский президент подписал иронично: "Хоть гантели не украли".Очевидно, он намекает на то, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины после того, как Петр Порошенко оставил пост главы государства, исчезли компьютеры и серверы и даже мониторы.