Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников экс-президента страны Петра Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников экс-президента страны Петра Порошенко, передает ТАСС.В их числе — бывший глава СНБО Александр Турчинов, ранее уже подавший в отставку, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.Вместо них в состав СНБО включены Александр Данилюк, который ранее указом Зеленского уже был назначен секретарем СНБО, новый глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.