За последние сутки 24 пациента оправились от заболевания

По состоянию на 1 июня во Владимирской области 756 пациентов выздоровели от новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки 24 человека оправились от болезни, сообщает пресс-служба Белого дома.Также в регионе зафиксировано 21 летальный случай заболевания COVID-19. Администрация Владимирской области напоминает, что причины смерти пациентов, болевших коронавирусом, становятся известны лишь после вскрытия.В медицинских учреждениях региона проведено уже 66690 исследования на COVID-19.