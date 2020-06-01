В США продолжаются протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после того, как он был задержан полицией в городе Миннеаполис. Флойда задержали по подозрению в распространении фальшивых купюр, однако вскоре после ареста мужчина умер в больнице города. После инцидента всех участников задержания уволили, а одного из них задержали по обвинению в непредумышленном убийстве.

В США продолжаются протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после того, как он был задержан полицией в городе Миннеаполис.Флойда задержали по подозрению в распространении фальшивых купюр, однако вскоре после ареста мужчина умер в больнице города. После инцидента всех участников задержания уволили, а одного из них задержали по обвинению в непредумышленном убийстве.Само задержание попало на видео, после чего в Миннеаполисе начались протесты, распространившиеся на другие города страны.Протесты по стране приобретают серьезные масштабы. Так, сообщается, что в ходе протестов более 50 сотрудников служб безопасности получили ранения, что связано с тем, что протестующие бросают в них бутылки с зажигательной смесью.Помимо секретной службы, в подавлении протестов задействованы федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и Национальная гвардия.К сожалению, подобные беспорядки происходят в США не впервые. В результате гражданских беспорядков, причинами для которых становятся самые разные события, люди наносят ущерб не только здоровью и жизни других людей, но также и имуществу, в том числе государственной собственности.Протестующие громят автомобили и витрины магазинов, вламываются в дома, устраивают пожары и погромы.Ниже мы расскажем о самых дорогостоящих погромах в истории США.1. Протесты в Ньюарке, штат Нью-Джерси, 1967 годВ 1967 году в Ньюарке случились кровавые погромы, которые длились в течение шести дней. За это время двадцать шесть человек были убиты, сотни ранены. Ущерб имуществу оцениваются, по разным данным, от 10 до 15 миллионов долларов.Протесты начались после того, как водитель такси, который был арестован по обвинению в нарушении правил, был жестоко избит полицейскими. Затем распространились слухи о том, что водитель погиб в заключении, после чего разъяренная толпа начала забрасывать полицейский участок бутылками с горючей смесью.Ситуация дошла до того, что губернатор Нью-Джерси объявил о чрезвычайном положении в штате. Только 17 июня погромы пошли на спад – именно тогда в дело вмешались национальные службы безопасности.В итоге, были убиты 24 афроамериканца, один белый полицейский и один белый пожарный. Арестовано более 1 500 человек.Примерная оценка материального ущерба в 1967 году — $11 миллионов. Оценка ущерба по курсу 2014 года — $78 миллионов.2. Протесты в Балтиморе, штат Мэриленд, апрель 2015 года25 апреля 2015 году в Балтиморе начались протесты, причиной которых стала смерть афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных после ареста полицией. Изначально протесты были мирными, однако после похорон Грея начались столкновения с полицией. Правительства направило подразделения Национальной гвардии, чтобы подавить протесты. В результате, были арестованы более 100 человек. Были предъявлены обвинения полицейским, которые принимали участие в задержании Грея. По оценкам, материальный ущерб в 2015 году составил $23.9 миллиона.3. Протесты в Нью-Йорке, 1977 годВ ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке произошло массовое отключение энергоснабжения. Это стало причиной массовых беспорядков – в городе было около 1 000 пожаров, 1600 магазинов были разгромлены и разграблены. В итоге, 3 700 человек были арестованы. Лишь к вечеру 14 июля энергоснабжение было восстановлено.Это случилось во время серьезного кризиса, который начался в 1970-е годы и привел к росту бедности среди чернокожего населения.По оценкам, ущерб в 1977 году составил $28 миллионов. По курсу 2014 года, ущерб оценивается в $109.4 миллионов.4. Протесты в Майами, штат Флорида в 1980 годуТрехдневные протесты, которые проходили в Майами с 17 по 19 мая 1980 года, случились из-за того, что полицейские избили афроамериканца до смерти за нарушение правил дорожного движения. При этом, полицейских, избивших чернокожего водителя, оправдали. Это привело к беспорядкам, особенно в афроамериканских районах города.Во время беспорядков произошли пожары, погромы. Ущерб в 1980 году оценивался в $65.3 миллионов. По курсу 2014 года, ущерб был оценен в $187.5 миллионов.5. Протесты в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 1965 годВ период с 11 по 17 августа в районе Лос-Анджелеса Уоттс проходили гражданские беспорядки. Район Уоттс был населен преимущественно чернокожими американцами, а в обществе была напряженность вокруг расового вопроса. Все это вылилось в протесты после того, как белые полицейские избили чернокожего мотоциклиста, подозреваемого в вождении в пьяном виде. Протесты перекинулись и на другие районы города, что привело к пожарам, погромам, избиению белого населения. После пяти дней протестов 34 человека погибли, 1032 были ранены, около 4000 арестованы. Ущерб в то время был оценен в 38 миллионов долларов. По курсу 2014 года, ущерб составил $285.6 миллионов.6. Протесты в Детройте, штат Мичиган, 1967 годПоводом для беспорядков послужил рейд полиции на нелегальный бар. Столкновение полиции с посетителями и уличными зеваками переросло в грабежи и погромы, продолжавшиеся пять дней и признанные в дальнейшем одними из самых разрушительных и убийственных в Соединённых Штатах Америки.Чтобы подавить бунт и пресечь нарушения порядка, губернатор Джордж Ромни вызвал подразделения внутренних войск Национальной гвардии штата Мичиган, в город по приказу президента Линдона Б. Джонсона были введены армейские части. В ходе этих рейдов погибло около 43, ранено 467, арестовано 7200 человек и повреждено более 2000 зданий.Ущерб в 1967 году оценивался в $41.5 миллионов. По курсу 2014 года, ущерб оценивается в $294.2 миллионов.7. Протесты в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 1992 годБеспорядки начались 29 апреля — в день, когда суд присяжных вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал упорное сопротивление при аресте за превышение скорости 3 марта 1991 года. После вынесения приговора тысячи темнокожих американцев, в основном мужчин, вышли на улицы Лос-Анджелеса и устроили демонстрации, переросшие вскоре в беспорядки и погромы, в которых участвовали криминальные элементы. Преступления, совершённые в течение шести дней массовых беспорядков, носили расовую подоплёку.Ущерб по оценкам 1992 года составил $775 миллионов. По курсу 2014 года, ущерб был оценен в $1 308 миллионов.8. Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга, 1968 годМартин Лютер Кинг-младший, американский правозащитник, был убит в г. Мемфисе, штат Теннесси, 4 апреля 1968 года, в возрасте 39 лет. 10 июня 1968 года Джеймс Эрл Рей, совершивший побег из тюрьмы в Миссури, был арестован в лондонском аэропорту Хитроу, экстрадирован в США и обвинен в убийстве. 10 марта 1969 года Рей был признан виновным и приговорен к 99 годам заключения в окружной тюрьме штата Теннесси.Убийство Мартина Лютера Кинга привело к волне беспорядков на территории всей страны, в более чем 60 городах.Около 300 тысяч человек пришли на похороны Кинга.Волнения, прошедшие по стране, затронули в том числе такие крупные города, как Вашингтон, Чикаго и Балтимор.Неизвестно, насколько крупным был нанесенные материальный ущерб, таких данных нет. Есть лишь данные по отдельным городам, и они впечатляют. В частности, в Вашингтоне ущерб оценивался в 24 миллиона долларов, в Балтиморе — 14 миллионов долларов, в Чикаго – 13 миллионов долларов, а в Нью-Йорке – 4 миллиона долларов. И это не считая других городов, которые также столкнулись с пожарами и погромами.