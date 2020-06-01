Около трети регионов России может избежать роста долга в 2020 году, сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) после анализа запаса их ликвидности.

Около трети регионов России может избежать роста долга в 2020 году, сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) после анализа запаса их ликвидности.У 37 регионов остатки средств на начало текущего года составляли менее 5% их налоговых и неналоговых доходов за 2019 год, из них у 15 регионов — менее чем 1%. 14 регионов имели остатки, составлявшие меньше 5% среднемесячных расходов за 2019 год. Этим регионам в случае значительного сокращения доходов придется или нарастить долг, или найти резервы, за счет которых будут снижены расходы.До пандемии рост долга регионов в 2020 году (без учета Москвы) ожидался на 220 миллиарда руб. По итогам 2019 года долг регионов снизился до уровня докризисного 2014 года — на 93,3 миллиарда до 2,4 триллиона руб. До пандемии регионы сохраняли превышение доходов над расходами, но размер профицита в 2019 году в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда рублей в 2018 году. В целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился.26 мая 2020 года Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.Доходы этих регионов к 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер поддержки для каждого региона определялся с учетом важнейших расходов местных бюджетов.Правительство РФ в начале мая 2020 года полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным. Согласно скорректированному графику погашения бюджетных кредитов регионы в 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% долга ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.