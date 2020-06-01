Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в мае 2020 года вырос до 36,2 пункта с исторического минимума 31,3 пункта в апреле 2020 года, но тринадцатый месяц подряд указывает на спад, сообщила исследовательская организация IHS Markit, рассчитывающая экономические индексы.

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в мае 2020 года вырос до 36,2 пункта с исторического минимума 31,3 пункта в апреле 2020 года, но тринадцатый месяц подряд указывает на спад, сообщила исследовательская организация IHS Markit, рассчитывающая экономические индексы.Если индекс выше 50 пунктов, то растет экономическая активность, индекс ниже 50 указывает на спад.В апреле зафиксировано второе самое резкое сокращение деловой конъюнктуры по всему российскому производственному сектору. Но при этом сокращение производительности было одним из самых сильных за 11 лет. В мае произошло одно из самых серьезных сокращений новых заказов с декабря 2008 года, поскольку глобальная самоизоляция и временные закрытия предприятий клиентов привели к снижению спроса.В апреле падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года: PMI обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте.Такое снижение индекса PMI производства России произошло впервые за всю историю наблюдений начиная с сентября 1997 года. Индекс так не падал даже во время исторического кризиса России в 1998 году, когда страна объявила дефолт и сотни банков стали банкротами, а население мгновенно обнищало и лишилось вкладов.Причина в апрельском падении индекса – остановка работы из-за карантина, растущие пессимистичные ожидания предприятий: падение доходов населения, спроса, заказов, возможное сокращение производства и рабочих мест."Майские данные указали на более мягкое, хотя все еще серьезное сокращение российского промышленного производства, — отмечает экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. — Производители не предвидят улучшения условий в течение следующего года, поскольку деловые ожидания упали впервые в истории исследования. Наш текущий прогноз относительно промышленного производства — продолжение сокращения годового роста до II квартала 2021 года. Опасения по поводу продолжительного восстановления частично привели к заметному сокращению занятости в связи с увеличением избыточных мощностей."