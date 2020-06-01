Благотворительный проект Найди меня, мама, созданный в 2016 году, подводит итоги своей работы. На 1 июня 2020 года 250 детей уже нашли семью. К проекту может присоединиться любой, кто хочет помочь детям осуществить их заветные мечты.

Благотворительный проект "Найди меня, мама" подводит итоги своей работы. Он был создан МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева в 2016 году, а с 2017-го его начал поддерживать еще один фонд — "Измени одну жизнь". Тогда же этот проект получил признание как самое социально ответственное СМИ года.Он представляет собой базу видеоанкет с историями воспитанников детских домов со всей России. Ролики выкладываются в открытый доступ.Ребенку можно помочь не только найти семью, но и осуществить его самую заветную мечту, передает телеканал "Россия 24".Команда проекта "Найди меня, мама" следит и сообщает о всех изменениях в судьбе своих подопечных."Результаты проекта на 1 июня 2020 года действительно вдохновляют: из 1000 анкет, опубликованных на сайте "Найди меня, мама", 250 детей нашли семью, — говорит генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — 250 мальчиков и девочек, у которых сбылась мечта на дом и родителей, — это очень важно. Уверен, что вместе мы поможем еще большему числу детей и тем, кто о них только мечтает".