Крессида Бонас призналась, почему отказалась выходить замуж за принца Гарри. Актриса намекнула на то, что испытывала постоянное давление со стороны королевской семьи.

Крессида Бонас призналась, почему отказалась выходить замуж за принца Гарри. Актриса намекнула на то, что испытывала постоянное давление со стороны королевской семьи.Актриса, сыгравшая герцогиню в новом сериале "Убийство на ферме "Уайтхаус", заявила, что исполнить роль представительницы голубых кровей оказалось намного тяжелее, чем она ожидала. Крессида Бонас напомнила своим поклонникам, что еще в отношениях с принцем Гарри она испытывала на себе давление. По мнению актрисы, когда ты являешься членом королевской семьи, у тебя нет права на ошибку. Ведь общественность пристально следит за каждым шагом принца и герцогини.Крессида рассказала, что несколько лет жила в страхе из-за такой близости к семье Гарри."Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть не понятой правильно, страх оказаться не такой идеальной", – призналась девушка.Стоит отметить, что актриса познакомилась с принцем в 2012 году. На протяжении двух лет пара появлялась на королевских приемах, светских мероприятиях и благотворительных концертах. Новость о том, что Крессида и Гарри расстались, повергла в шок поклонников королевской семьи. Инициатором разрыва отношений выступила как раз Бонас – она мечтала о карьере актрисы и не хотела жить по королевскому протоколу.1 Май 2020 в 7:22 PDTНесмотря на громкое расставание, принцу и актрисе удалось сохранить дружеские отношения. Крессида даже была приглашена на свадьбу Гарри и Меган Маркл. Однако девушка не осталась в восторге от торжества и упрекнула пару в излишней чопорности. Более того, у звезды возникли проблемы с дресс-кодом на данном мероприятии.